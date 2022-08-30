Politico: ЕС не запретит выдачу виз для россиян, но сделает ее дольше и дороже

Евросоюз может сделать выдачу виз россиянам более долгой и затратной. Такое решение позволит избежать жесткого запрета, против которого выступает часть стран, полагает газета Politico. В издании напомнили, что этот вопрос будет рассматриваться на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.

Ранее эксперты отмечали, что полный запрет на выдачу виз для россиян — «относительно малозатратная и малорискованная инициатива», тем не менее не получает поддержки.

«Вместо этого министры, как ожидается, просто достигнут политического соглашения, которое замедлит процесс выдачи виз для россиян и сделает его дороже», — цитирует статью ТАСС.

Таким образом, Евросоюз может остановить упрощенную выдачу виз для россиян, а позднее — снова вернуться к обсуждению запрета.

«Думаю, что мы вновь будем обсуждать визовый вопрос, потому что осенью, разумеется, будет сложно определить новые возможные санкции против России», — объяснил изданию глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Ранее FT сообщала, что страны ЕС хотят приостановить действие визового соглашения с Россией.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзникам удалось освободить от националистов ЛНР, а также большую часть Донецкой народной республики.