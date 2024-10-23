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Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине, сообщил Ушаков
Главы государств-членов БРИКС согласовали формулировку по Украине. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чьи слова приводит ТАСС.
Спикер отметил, что все формулировки, которые уже согласованы, включат в итоговую декларацию казанского саммита.
Он подчеркнул, что формулировки не вызывают ни у кого возражений.
«Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», - сказал Ушаков.
Напомним, казанская декларация – это документ, в котором зафиксируют итоги саммита и всего российского председательства. В нем также отразят консолидированные подходы стран-членов объединения по дальнейшему развитию и актуальным проблемам в мире.
Саммит БРИКС продлится в Казани по 24 октября включительно.
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