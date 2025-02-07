Страны БРИКС собираются создать Аграрный альянс

В июне состоится конгресс БРИКС, на котором предполагается утвердить создание Аграрного альянса объединения. Об этом рассказала президент Национального движения сберегающего земледелия Людмила Орлова, пишет газета «Известия».

«Мы уже в декабре провели круглый стол и сейчас согласовали проведение конгресса и создание такого альянса. Откликнулось более десяти стран. Сейчас мы дорабатываем документы, механизмы, формируем программу», – пояснила собеседница издания.

«Соорганизатором мы видим Бразилию, поскольку она председательствует в объединении. Сейчас мы ждем ответа. Все документы утверждены и согласованы», – уточнила Орлова.

Новый альянс должен объединить усилия вошедших в него государств в таких сферах, как сельское хозяйство и экологические технологии, предложив альтернативу западным моделям сотрудничества. Вероятно, председательство в альянсе будет ротационным.

Одной из задач новой структуры может стать разработка программ по сокращению углеродного следа в агропромышленности. Помимо прочего, БРИКС может создать собственную платформу для торговли углеродными кредитами, конкурирующую с западными аналогами. Посредством углеродных кредитов страны или компании получают финансовую компенсацию за сокращение эмиссии CO2.

К альянсу смогут присоединиться не только члены или партнеры БРИКС. К инициативе уже проявляют интерес государства – члены и наблюдатели Евразийского экономического союза, включая Казахстан и Узбекистан. Странам Запада предложения пока не направлялись – «ввиду сложной текущей ситуации». «Но в целом они совершенно спокойно с нами общаются. В прошлом году даже выступали на нашей конференции», – добавила Орлова.

Конференция состоялась в июле 2024 года. Также летом прошлого года обсуждались инициативы по созданию единой аграрной зерновой биржи для стран, входящих в БРИКС. До этого Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству и Банку России представить соответствующие предложения.