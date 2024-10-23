Страны БРИКС намерены активизировать работу по борьбе с бедностью, голодом и пандемиями

Государства-члены БРИКС заявили о намерении активизировать работу по борьбе с бедностью и голодом, профилактике пандемий. Об этом говорится в Казанской декларации стран объединения.

«Мы вновь заявляем о нашей твердой убежденности в том, что многостороннее сотрудничество имеет важнейшее значение для ограничения рисков, возникающих в результате геополитической и геоэкономической фрагментации, и обязуемся активизировать усилия в областях, представляющих взаимный интерес, включая (но не ограничиваясь) торговлю, борьбу с бедностью и голодом, устойчивое развитие, в том числе обеспечение доступа к источникам энергии, воде и продовольствию, топливу, удобрениям, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним, образование и здравоохранение, профилактику пандемий, обеспечение готовности к ним и реагирование на них», – сказано в тексте документа.

Ранее сообщалось, что государства БРИКС выразили озабоченность из-за распространения фейковой информации.