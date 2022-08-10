Пушков об обстреле ЗАЭС: Европа беспечно взирает на потенциальный новый Чернобыль

Остановить регулярные обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС может Президент США Джо Байден, уверен российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, для этого американскому лидеру достаточно позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнем», – написал Пушков в своем телеграм-канале. Он добавил, что со стороны Байдена это «поразительная безответственность», так как обстрелы станции могут привести к катастрфе, которая затронет и соседние страны.

«Европейские руководители беспечно взирают на потенциальный новый Чернобыль, который в случае катастрофы, будет представлять огромную угрозу как минимум для части Европы», — добавил сенатор.

Напомним, ВСУ продолжает регулярно обстреливать ЗАЭС, в Росси неоднократно призывали зарубежные страны вмешаться в ситуацию, так как это может грозить ядерной катастрофой, а Минобороны РФ обвинило Киев в ядерном терроризме.

На этом фоне Россия запросила проведение 11 августа заседания совета безопасности ООН из-за обстрелов Украиной Запорожской АЭС, передает ТАСС.