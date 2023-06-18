Страны Африки начнут переговоры с НАТО для урегулирования кризиса на Украине

Миротворческая миссия из семи африканских стран начнет прямые переговоры с НАТО по урегулированию украинского кризиса. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета по международным отношениям и сотрудничеству парламента ЮАР Супра Махумапело.

Собеседник агентства отметил, что переговоры будут вестись именно с НАТО, Президент Украины Владимир Зеленский не способен принять такое решения самостоятельно.

«Миротворческую миссию стран Африки по поиску путей решения кризиса на Украине следует приветствовать, как и любую другую аналогичную инициативу. Однако было бы намного лучше, если бы миссия начала обсуждение [украинского кризиса] с НАТО. Я так говорю по той причине, что основная проблема заключается в том, что НАТО воюет с Россией и использует Украину как поле битвы», — объяснил позицию африканских стран Махумапело.

В делегацию вошли лидеры Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, Премьер Египта, а также представители Республики Конго и Уганды. 16 июня они побывали на Украине, а в субботу прибыли в Санкт-Петербург для переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

Во время встречи с российским лидером Президент ЮАР Сирил Рамафоса изложил план, который мог бы запустить мирные переговоры между участниками конфликта.