Штрафы за поиск экстремизма в сети и обязательный MAX: гид по новым законам в сентябре

Штрафы за непропуск автомобилей со специальными сигналами увеличатся в России с 1 сентября

Вдвое вырастет штраф за непропуск автомобилей с проблесковыми маячками

Штрафы за непропуск автомобилей со специальными сигналами увеличатся в России с 1 сентября. Если водитель не предоставит таким машинам преимущество, то придется заплатить штраф в размере от 7,5 до 10 тыс. рублей вместо нынешних 4,5 тыс. рублей. За нарушение также могут лишить прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

При встрече со спецтранспортом водитель должен «освободить полосу (ряд) проезжей части путем перестроения» или выполнить «иной маневр» для обеспечения «беспрепятственного» проезда машины с мигалкой. Впервые вводится запрет на опережение таких автомобилей и на движение с их скоростью в соседних полосах.

Теперь нужно уступать машинам без цветографической схемы на борту (например, кортежу чиновников), а также автомобилям, которые едут в колонне сопровождения, впереди которой машина с мигалкой.

Водительские права подорожают вдвое

С 1 сентября вступает в силу закон, который вводит новые государственные пошлины для автовладельцев и повышает несколько действующих. Стандартное водительское удостоверение обойдется в 4 тыс. рублей вместо 2 тыс. Водительское удостоверение нового поколения будет стоить 6 тыс. рублей (сейчас 3 тыс. рублей).

«Можно ли успеть поменять по старой цене? Да, если водитель записан в Госавтоинспекцию до 1 сентября 2025 года, он предоставляет госпошлину в размере, который установлен на текущий момент, то есть до 1 сентября. Ключевой момент – это дата, когда вы фактически будете подавать документы с госпошлиной для замены водительского удостоверения. Если она приходится на дату до 1 сентября, значит, вы пользуетесь госпошлиной, которая действует на текущий момент. Если после 1 сентября, придется платить по повышенной ставке», – пояснил «Татар-информу» автоюрист Лев Воропаев.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) вырастет с 800 до 1,2 тыс. рублей, за внесение изменений в выданный ранее паспорт – с 350 до 525 рублей. А пошлина за выдачу свидетельства о регистрации авто увеличится в три раза: на бумажной основе – до 1,5 тыс. рублей, на пластиковой нового поколения – до 4,5 тыс. рублей. Вводится также новая пошлина в размере 500 рублей за внесение данных в систему ЕАИСТО (Единая автоматизированная система технического осмотра транспортных средств) при оформлении диагностической карты.

Россияне с ментальными расстройствами и болезнью глаз с 1 сентября не смогут водить авто

С 1 сентября вступит в силу обновленный список заболеваний, с которыми запрещается управлять транспортным средством. В перечень добавили «общие расстройства психологического развития». К ним, например, относят аутизм, синдромы Аспергера и Ретта.

В перечень включили аномалии цветового зрения, которые могут помешать вождению. Например, частичная цветовая слепота, искаженное восприятие красного и зеленого цветов.

Другие противопоказания остались прежними. Например, эпилепсия, шизофрения. Напомним, что обязательный медосмотр все водители проходят раз в 10 лет. На нем нужно в том числе посещать психиатра и нарколога.

С 1 сентября самозапрет на кредит можно будет оформить через МФЦ Фото: © «Татар-информ»

Самозапрет на кредит теперь можно оформить в МФЦ

Весной этого года в России заработал механизм самозапрета на кредит, который можно было оформить или снять через портал госуслуг. С 1 сентября это можно будет сделать вторым способом – через МФЦ.

«Помимо возможности установить самозапрет на кредиты через "Госуслуги", с 1 сентября сделать это можно будет также во всех МФЦ. Для кого-то такой очный формат более привычен, при этом не требуется наличие аккаунта на "Госуслугах". При подготовке законопроекта мы ориентировались на то, чтобы оформление самозапрета было удобным и максимально доступным для всех граждан», – сообщил «Татар-информу» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

При себе необходимо иметь паспорт. Заявление будет направлено в Центральный каталог кредитных историй, и самозапрет вступит в силу в течение одного-трех рабочих дней. Уведомление о самозапрете будет направлено в личный кабинет на портале госуслуг. Также его можно получить лично в МФЦ.

Аксаков отметил, что после подачи заявления самозапрет начинает действовать уже на следующий день, информация об этом отражается в кредитной истории гражданина. Причем самозапрет можно варьировать – установить полный запрет на кредитование либо только в отношении банков или МФО, также можно выборочно ограничить оформление займов онлайн либо очно.

«За шесть месяцев с начала действия этой опции самозапрет на кредиты оформили около 15 млн россиян. Это огромное число говорит о том, что реализованная нами мера защиты от кредитного мошенничества востребована, а финансовая грамотность населения повышается. И это важно, поскольку лучшей защитой от мошенников и залогом финансового благополучия является осведомленность человека в финансовых вопросах», – подчеркнул Аксаков.

С 1 сентября пассажиры поездов дальнего следования смогут покупать билеты и проходить посадку с помощью биометрических данных Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

РЖД внедряет биометрию

С 1 сентября пассажиры поездов дальнего следования смогут покупать билеты и проходить посадку с помощью биометрических данных, если у перевозчика будет в наличии необходимое оборудование. Нововведение также распространяется на высокоскоростной железнодорожный транспорт.

Новой опцией смогут воспользоваться пользователи Единой биометрической системы. При этом традиционные способы оформления билета и посадки на поезд также сохранятся.

МАХ с 1 сентября станет обязательным для предустановки на всех устройствах

Национальный мессенджер МАХ с 1 сентября станет обязательным для предварительной установки на все продаваемые в России гаджеты, заменив VK Мессенджер, который находился там с 2023 года. Обязательным к установке также станет магазин приложений RuStore.

Национальный мессенджер МАХ с 1 сентября станет обязательным для предварительной установки на все продаваемые в России гаджеты Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Напомним, что бета-версия мессенджера МАХ была представлена в марте этого года. Он позиционируется как аналог китайского WeChat и будет интегрирован с порталом «Госуслуги» и образовательной платформой «Сферум».

Ряд регионов уже начали переход на мессенджер, в том числе госорганы, школы и коммунальные службы. Например, Татарстан вошел в число шести пилотных регионов, школьные чаты в которых начнут вести в национальном мессенджере MAX.

Новые критерии для изъятия заброшенных участков

С 1 сентября вводятся новые критерии для изъятия бесхозных земель. На участке под строительство дома требуется возведение здания в течение пяти лет, под ИЖС – в течение семи лет. Землю могут изъять, если владелец не предпринимает мер для восстановления разрушающихся построек.

Землю могут изъять, если владелец не предпринимает мер для восстановления разрушающихся построек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вводятся критерии, по которым участок считается неиспользуемым. Первый – если больше половины площади участка в течение года загрязнено отходами, захламлено, заросло сорняками выше 1 метра. Второй – если на участке растут дикорастущие деревья и кустарники, не связанные с благоустройством территории. Третий – есть здания в аварийном состоянии (разрушены стены, крыша, отсутствуют окна, повреждены коммуникации).

Штрафы за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов

С 1 сентября 2025 года начнут назначать административные штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за поиск в интернете экстремистских материалов. Ответственность наступит за поиск заведомо экстремистских материалов из специального реестра, который опубликован на сайте Министерства юстиции России.

«Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов. Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских», – сказал сенатор Артем Шейкин РИА Новостям.

С 1 сентября 2025 года начнут назначать административные штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за поиск в интернете экстремистских материалов Фото: © Сергей Пятаков / РИА Новости

Также запрещена реклама VPN-сервисов. Штраф за нее составит от 50 до 80 тыс. рублей для граждан, от 80 до 150 тыс. рублей для должностных лиц и от 200 до 500 тыс. рублей для юрлиц.

Обсуждение VPN-сервисов в блогах и соцсетях не считается рекламой такого продукта и, следовательно, не попадает под запрет.

Жесткие меры в отношении иностранных агентов

С 1 сентября вступают в силу ужесточения для лиц и организаций, признанных иностранными агентами. Теперь им полностью запрещено вести образовательную и просветительскую деятельность, нельзя получать муниципальную финансовую поддержку и входить в органы управления госкорпораций.