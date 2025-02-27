Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться

С 1 марта в России появится рабочий способ обезопасить самого себя от нежелательных долгов — на Госуслугах можно будет оформить самозапрет на кредиты в банках и микрофинансовых организациях. Как и кому это нужно сделать в первую очередь — разбирался «Татар-информ».





Мошенники похитили у россиян через банковские операции в прошлом году рекордные 27,5 млрд рублей

Фото: © «Татар-информ»

Мошенники стали красть все больше

Мошенники похитили у россиян через банковские операции в прошлом году рекордные 27,5 млрд рублей, подсчитал ЦБ. Речь идет именно про операции без добровольного согласия клиентов, объем которых по сравнению с 2023 годом вырос на 74%.

«Это активизация мошенников, появление новых схем. Злоумышленники стали действовать более разнообразно и изобретательно, и как следствие — результативно», — прокомментировал «Татар-информу» профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

Но само число мошеннических переводов выросло не так сильно – всего на 3%, до 1,2 млн операций. Можно сделать вывод, что сумма краж стала больше. То ли мошенники теперь более избирательные и «обрабатывают» более состоятельных людей, то ли раскручивают на более значительные суммы, пользуясь доверчивостью и недостатком финансовой грамотности своих жертв.

Могла свою роль сыграть и «экономическая тревожность», как сказал Кох.

«В прошлом году на фоне экономической нестабильности, роста ключевой ставки россияне стали в большей степени беспокоиться о сбережениях, о том, как их грамотнее приумножить. Повысился уровень тревожности граждан за свои деньги, а мошенники этим пользуются. Думаю, такая экономическая тревожность тоже повлияла на годовой показатель», — считает Кох.

Если бы не эффективность антифрод-процедур кредитных организаций, мошенники бы заполучили еще 13,5 млрд рублей без согласия банковских клиентов. Удалось предотвратить более 72 млн попыток украсть деньги россиян за минувший год, подсчитал ЦБ.

Почти половина от общей суммы была похищена по схеме кредитного фрода — когда злоумышленники используют данные жертв и оформляют на них кредиты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На россиян без их согласия оформили кредиты на 13 млрд рублей

Почти половина от общей суммы была похищена по схеме кредитного фрода — это когда злоумышленники используют данные жертв и оформляют на них кредиты. Таким образом мошенники умыкнули, только по официальной статистике ЦБ, 12,8 млрд рублей за прошлый год. Это данные 23 крупнейших российских банков, сообщила директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге. То есть это данные двух десятков банков, а в России их больше 300!

От кредитного мошенничества реально обезопасить себя с помощью самозапрета — это ограничение, когда человек добровольно запрещает себе брать кредиты в банках и займы в микрофинансовых организациях. С 1 марта сделать это можно будет через федеральный портал Госуслуг.

«Там нужно найти вкладку «Установить самозапрет на кредиты банки и МФО», заполнить анкету, отправить ее и получить уведомление от банка, что установлен самозапрет. Что касается МФЦ, то такая возможность будет предоставлена с 1 сентября этого года», — пояснил «Татар-информу» депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Инициатор закона Анатолий Аксаков объяснял в своем телеграм-канале, что были идеи расширить способы подачи заявлений и получения уведомлений, чтобы защитить россиян от действий злоумышленников. Но ограничились двумя способами — Госуслуги и МФЦ.

Инициатор закона Анатолий Аксаков объяснял, что были идеи расширить способы подачи заявлений и получения уведомлений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как будет действовать самозапрет на кредиты

После того как человек на Госуслугах (а в будущем и через МФЦ) подал заявление о самозапрете, информация об этом пойдет во все квалифицированные бюро кредитных историй. Банки и МФО обязаны будут проверять наличие запрета перед выдачей кредита. Если запрет установлен, они не смогут оформить заем. Если это по каким-то причинам все-таки произошло, клиенту с самозапретом не придется возвращать кредит. Как объяснил Фаррахов, это прямые убытки банка или МФО.

Есть кредиты, на которые невозможно оформить самозапрет: ипотека, автокредиты и образовательные кредиты, выданные с господдержкой.

Снять самозапрет можно будет точно так же — через Госуслуги, а с осени и через МФЦ. Есть «период охлаждения» — снятие ограничения происходит не ранее чем через два дня, чтобы люди могли принимать решение взвешенно, а не под влиянием мошенников. Оформлять и снимать самозапрет на выдачу кредитов можно неограниченное число раз.

«Если в 2024 году примерно 13 млрд рублей было похищено в виде кредитов, ты мы предполагаем, что на треть можно будет эту сумму снизить за счет самозапрета. При этом мошенники не стоят на месте, наша задача – двигаться более быстрыми темпами. Поэтому и дальше будем работать над этой темой», — сказал Айрат Фаррахов.

Комитет Госдумы по финансовому рынку уже создал рабочую группу по нормативно-правовому обеспечению противодействия мошенничеству в финансовой сфере.

«Мошенники постоянно придумывают новые пути обмана наших граждан. Наша задача — закрывать лазейки для махинаторов», — писал в телеграм-канале глава комитета ГД Анатолий Аксаков.

Айрат Фаррахов: «Что касается меня, то как только появится возможность, я установлю самозапрет» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ограждение от нежелательных долгов или оберег от злоумышленников?

Авторы закона изначально позиционировали самозапрет как инструмент обезопасить себя от кредитных аферистов, сказал «Татар-информу» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Самозапрет — это не как кодирование для алкоголиков, которые пытаются не выпить лишнюю рюмку. Это как раз для того, чтобы на вас не могли оформить кредит. Именно тут должно быть заграждение», — считает эксперт.

Хотя по сути инструмент может спасти от нежелательных долгов людей с кредитной зависимостью и будет полезен тем, кто хочет избежать спонтанных займов.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов рекомендовал установить самозапрет пожилым людям, поскольку они легко попадаются на крючок кредитных мошенников. Молодых родственников парламентарий просил помочь пенсионерам с регистрацией на Госуслугах.

«Что касается меня, то как только появится возможность, я установлю самозапрет», — заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов.