Штраф или тариф – все равно платить: мэрия объявляет войну снегу в казанских дворах

Проблему вывоза снега во дворах, а точнее нехватку средств на эти цели, сейчас активно обсуждают представители УК на встречах с горожанами

Фото: © «Татар-информ»

«Собственники должны отряхнуть пыль с колен, встать и начать распоряжаться своим имуществом»

«Собственники, граждане должны отряхнуть пыль с колен, как говорится, встать и начать распоряжаться своим собственным имуществом, так, как это предписано действующим законодательством», - призвал жителей Казани Искандер Гиниятуллин на встрече с журналистами.

Символично, что встреча с представителями городской мэрии совпала со снегопадом, из-за которого утром город встал в 10-балльных пробках, напоминая о приближающейся зиме.

«Сегодня утром повалил снег, но он еще должен растаять, потому что на следующей неделе будут плюсовые температуры. Но, в любом случае, снег будет, зима настанет. И мы рассчитываем на то, что подойдем во всеоружии, будем готовы к борьбе со стихией», - отметил актуальность темы Гиниятуллин.

Проблему вывоза снега во дворах, а точнее нехватку средств на эти цели, сейчас активно обсуждают представители УК на встречах с горожанами. Такое поручение жилищникам и районным администрациям дал мэр Казани Ильсур Метшин. Уже прошло 909 встреч из 1134 запланированных.

«Идея всех этих встреч с населением, инициатива их проведения принадлежит нам - городу, исполкому. Нас, как муниципальную власть, не устраивает тот результат, который показали жилищники в прошлом году при борьбе со снегопадами. И нас же этот результат не устраивает, как собственников жилья. Городу принадлежит сегодня около 2% жилья в общем жилищном фонде», - продолжил замруководителя исполкома.

Он пояснил, что 2% - неприватизированное жилье. Кроме того, в половине домов Казани нет муниципальной доли собственности.

«Все жилье приватизировано, распродано. Поэтому выступили с инициативой, предложили остальным 98% собственников все-таки посмотреть на эту ситуацию именно как хозяевам, воспользоваться теми возможностями, которые дает Жилищный кодекс РФ», - сказал Гиниятуллин.

Искандер Гиниятуллин: «Реакция, как и предполагалось, неоднозначная» Фото: kzn.ru

«Мы со своими 2% присоединимся к любому решению большинства»

Содержание придомовой территории - обязанность собственников, закрепленная в Жилищном кодексе России, напомнили в мэрии. Жители многоквартирных домов на собраниях должны определить тариф на содержание двора - сколько тратить на уборку снега, какими силами его убирать и как часто вывозить.

«Определены почти 1,5 тыс. домов - тех, которые реально представляют проблему. Это небольшие дома, в которых маленькие, тесные, узкие дворы, дома-свечки, в которых придомовая территория тоже небольшая, где существует проблема с расталкиванием снега, его просто некуда складировать, и таких домов много в Казани», - подчеркнул Гиниятуллин.

Поскольку жители зачастую не проводят собрания и не устанавливают тарифы для своих дворов, УК берут за основу тариф, установленный исполкомом. Он составляет 5 руб. 15 коп. с квадратного метра. По данным мэрии, этого мало, чтобы нанять достаточное количество дворников. На их зарплату уходит только половина тарифных начислений, остальное приходится на инвентарь, оплату спецтехники, спецодежду, реагенты.

Поэтому мэрия инициировала встречи с населением. Однако большинство горожан отказались от повышения действующего тарифа на уборку двора.

«Реакция, как и предполагалось, неоднозначная. В 58 домах принято решение о пересмотре размера платы. Сейчас там идут подсчеты, будет установлен иной размер платы, которого, надеемся, будет достаточно для того, чтобы в нормативном состоянии содержать дворы», - констатировал Гиниятуллин.

По его данным, еще в 368 домах собственники решили наделить УК полномочиями, функциями и средствами для организации вывоза снега.

«В большинстве случаев решение приниматься будет по факту вывоза, это будет единоразовый сбор по факту понесенных затрат на вывоз снега. Нет готовности и желания у собственников включать эти затраты в тарифы, распределять по году или по сезону. Но это полностью право собственника - принять то или иное решение, мы со своими 2% присоединимся к любому решению большинства», - подчеркнул Гинитятуллин.

Конкурентная заработная плата дворника на рынке труда составляет до 80 тыс. рублей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«А сколько вы должны потратить, чтобы содержать собственную квартиру в порядке?»

Как пояснили в мэрии, насколько повышать тариф – жители должны решать сами вместе с управляющей организацией. Тарифы по каждому дому будут разные, они зависят от конструктивных характеристик здания и площади придомовой территории, а также от количества осадков, с которыми придется бороться. Как вырастет плата за вывоз снега у людей по итогам прошедших встреч - тоже пока неизвестно.

«Протоколов нет, поэтому окончательную цифру я вам назвать не могу, еще проводятся расчеты. То есть жители, которые принципиально дали добро на то, чтобы размер платы изменить, дали задание управляющим компаниям подготовить расчеты и сметы. Думаю, что просто так шило на мыло менять - смысла нет. Наверное, будут учитываться реальные потребности», - сказал Гингиятуллин.

Для понимания серьезности вопроса, он пояснил, что конкурентная заработная плата дворника на рынке труда составляет до 80 тыс. рублей.

«А наши получают у двух-трех управляющих компаний 35-40 тыс. рублей. Понятно, что они либо туда все перебегут, либо просто не будут работать», - сказал Гиниятуллин.

Он также сообщил, что оплата труда рабочего первого разряда составляет 22 тыс. рублей. К нему добавляются премии и надбавки.

«Чтобы выйти на 50 тыс. рублей, которые будут более-менее привлекательные для персонала, нынешний тариф (5 руб. 15 коп) нужно увеличить в два раза», - заметил Гиниятуллин.

И все же, к каким дополнительным тратам нужно готовиться людям? Вместо ответа на этот вопрос заместитель руководителя исполкома Казани привел неожиданное сравнение.

«Когда вы принимаете решение, что будете делать у себя на кухне - какими тряпками мыть полы, какими моющими средствами оттирать плиту, какие обои клеить, если затеяли ремонт, вы же не пойдет в муниципалитет задавать вопрос - на что мне рассчитывать? Сколько мне и по какой цене покупать? Ровно тоже самое - придомовая территория. Это собственность гражданина, он обязан обеспечить ее содержание. Вам в голову ведь не придет интересоваться у меня, сколько вы должны потратить, чтобы содержать собственную квартиру в порядке? Так или не так?», - поинтересовался в свою очередь Гиниятуллин.

Складировать снег на дворовых территориях возможно. Но при этом должны соблюдаться определенные требования Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нарушителей правил уборки складирования снега ждут штрафы

Начальник управления административно-технической инспекции администрации Казан Наиль Минвалеев сообщил, что нарушения правил благоустройства дворов чреваты штрафами, которые утверждены Кодексом об административной ответственности РТ.

Например, для частных юридических лиц штраф составляет до 3,5 тыс., для должностных лиц - 30 тыс., а для юрлиц - до 500 тыс. рублей. При повторных нарушениях размер штрафов увеличивается в два раза.

«Правила предусматривают, что складировать снег на дворовых территориях возможно. Но при этом должны соблюдаться определенные требования - отток талых вод, чтобы не страдали деревья и кустарники. Есть требования к очистке тротуаров, не должно быть колеи во дворах и на выездах», - сказал Минвалеев.

Так, в прошлую зиму было выявлено более 3 тыс нарушений, 41% из них касался складирования снега на территории многоквартирных домов. По итогам проверок составлено более тысячи материалов. В городе для утилизации снега есть 8 снегоплавильных камер.

«Если снег со двора будет вывезен на какую-то иную территорию, будут приняты меры по наказанию нарушителя. Оперативно наша бригада работает. Все места, куда возят снег, знаем», - предупредил Минвалеев.

Что касается сосулек на крышах и балконах верхних этажей, то они представляют угрозу для жизни и здоровья людей и должны быть своевременно убраны.

«Если козырек предусмотрен проектом дома, то ответственность по очистке - за УК. Если житель самостоятельно сделал этот козырек, то ответственность полностью лежит на нем», - пояснил Наиль Минвалеев.

Однако УК должны своевременно обойти всех жильцов и предупредить об этом. В минувшую зиму в городе были случаи, когда снег и сосульки падали на припаркованные автомобили и серьезно их повреждали.