«Газпром»: Переоформлять договоры на ТО будут и в 2024 году, не нужно бояться штрафов

1 сентября вступил в силу закон, в котором определена новая форма договора на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования

Фото предоставлено компанией «Газпром трансгаз Казань»

Новая форма для договоров техобслуживания

Что вызвало ажиотаж в офисах «Газпрома» в Татарстане? Дело в том, что 1 сентября вступил в силу Федеральный закон №71-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О газоснабжении Российской Федерации» и Жилищный кодекс Российской Федерации».

В документе определена новая форма договора на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования.

Техническое обслуживание проводится для поддержания исправного состояния оборудования за счет проведения комплекса работ. По обновленному закону проводить ТО может только газораспределительная организация, которая поставляет природный газ в дома. В Республике Татарстан это «Газпром трансгаз Казань».

Проводить ТО может только газораспределительная организация, которая поставляет природный газ в дома. В Республике Татарстан это «Газпром трансгаз Казань» Фото: © «Татар-информ»

«Уведомления направлялись постепенно, чтобы распределить нагрузку на абонентские пункты»

Поправки в закон предполагают, что по новой форме должны составляться не только новые договоры, но и переоформлены уже действующие, заключенные ранее.

«Со вступлением в силу федерального закона обществом “Газпром трансгаз Казань” была организована поэтапная работа по перезаключению договоров, чтобы не создавать ажиотаж. Уведомления о необходимости перезаключения направлялись не всем сразу, а постепенно, согласно утвержденному плану, что позволило контролируемо распределять нагрузку на абонентские пункты», – уточнили в компании.

Однако, как отмечают в организации, в ряде СМИ тиражирование положений закона, особенно в части привлечения к ответственности за отказ от перезаключения договора, приобрело стихийный характер, основанный на суждениях отдельных лиц в отрыве от контекста.

«Работа по перезаключению договоров будет продолжена в 2024 году»

«Здесь важно внести определенную ясность: во-первых, штраф и отключение от газоснабжения – это крайняя мера, которая применяется только в отношении лиц, сознательно саботирующих процесс перезаключения договоров», – отметили в компании «Газпром трансгаз Казань».

Более того, прежде чем провести отключение, абонент в обязательном порядке официально уведомляется в письменном виде и ему предоставляется время для разрешения возникшей ситуации.

«Во-вторых, мы понимаем, что у людей могут существовать различные обстоятельства, которые не позволяют заключить договор вовремя. Сообщаем, что работа по перезаключению договоров будет обязательно продолжена в следующем году. Сознательным абонентам не нужно бояться отключений и штрафов из-за того, что они не успевают перезаключить договор в текущем году, особенно если официального уведомления не поступало», – заявили в компании.

Сознательным абонентам не нужно бояться отключений и штрафов из-за того, что они не успевают перезаключить договор в текущем году Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Всех граждан мы призываем к спокойствию»

Сейчас «Газпром трансгаз Казань» предпринимает все необходимые меры для оперативного урегулирования сложившейся ситуации.

«Уже сейчас все структурные подразделения увеличили время работы своих абонентских пунктов сверх установленного значения, введены дополнительные места приема документов, выделяются необходимые штатные единицы. Всех граждан мы призываем к спокойствию», – подчеркнули в компании.

Заявку можно подать онлайн

Для удобства абонентов заявку можно подать в электронном виде, направив на адрес электронной почты районной газовой службы Республики Татарстан (размещен на официальном сайте) комплект необходимых документов.

После завершения оформления договора на указанный телефонный номер абонента поступит соответствующее сообщение с приглашением в абонентский пункт для подписания и получения своего экземпляра договора.

«Еще раз призываем всех к конструктивному отношению и благодарим за содействие и понимание. Вся необходимая информация размещена на нашем официальном сайте в разделе “Информация для потребителей”», – отметили в компании «Газпром трансгаз Казань».