Штраф и 13 лет колонии запросили для экс-зампрокурора Казани

В Вахитовском райсуде Казани сегодня стартовали прения по делу бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева. Государственный обвинитель запросил для него 13 лет исправительной колонии строгого режима и штраф 60 млн рублей.

По версии следствия, Нафиев оказался замешан в преступной схеме – злоумышленники, которые называли себя «решалами», дали ему взятку за прекращение уголовного дела в отношении владельца разорившейся страховой компании. Размер незаконного вознаграждения составил 3 млн рублей.

На скамье подсудимых, помимо Нафиева, также оказались и московские «решалы». Обвинитель запросил для подсудимого Владимира Бойкова 17 лет лишения свободы и штраф 181 млн рублей; для Евгения Коклягина – 15 лет и штраф 180,5 млн; для Владимира Кучинского – 15 лет и штраф 180,5 млн.