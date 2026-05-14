Его подкупили «решалы»: 13 лет колонии запросили для экс-зампрокурора Казани

В Вахитовском райсуде сегодня стартовали прения по делу сына бывшего первого прокурора Татарстана, экс-зампрокурора Казани Гумера Нафиева – его обвиняют во взяточничестве.

По версии следствия, трое москвичей обманули банкира на крупную сумму в 132,7 млн рублей – эти деньги они потребовали для прекращения уголовного дела против него. На взятку Нафиеву из этих денег ушло 3 млн рублей, однако прекратить дело он не смог, после чего оказался на скамье подсудимых вместе с московскими «решалами».

Москвичам – Владимиру Бойкову, Евгению Коклягину и Владимиру Кучинскому – предъявлены обвинения в хищении средств под видом содействия в даче взяток. Для Коклягина и Кучинского гособвинение запросило наказание 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф 180 млн 500 тыс. рублей. Самый большой срок попросили для Бойкова – 17 лет со штрафом в 181 млн рублей.

Нафиеву потребовали назначить всего 13 лет лишения свободы со штрафом в 60 млн рублей. Кроме того, государственный обвинитель предложил лишить Нафиева классного чина «советника юстиции» и звания «Заслуженный юрист Татарстана», а также на 10 лет запретить ему занимать руководящие должности в органах власти.