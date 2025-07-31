Штраф до 600 тысяч рублей грозит владельцам фур за уклонение от взвешивания

В России с 18 июля 2025-го вступили в силу новые нормы, усиливающие ответственность за уклонение от весогабаритного контроля на автодорогах. Изменения закреплены Федеральным законом № 209-ФЗ от 7 июля и вносят поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Теперь за отказ от прохождения взвешивания, игнорирование требований автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК), а также нарушение правил проезда через зоны контроля собственнику транспортного средства грозит штраф до 600 тысяч рублей. Водителям иностранных перевозчиков за аналогичные нарушения также назначается административное взыскание в аналогичном размере.

Причиной ужесточения санкций стало резкое увеличение числа нарушений: в Татарстане, например, доля большегрузов, уклоняющихся от взвешивания, достигла 84% за первое полугодие 2025 года (для сравнения: 68% за тот же период 2024-го). Перегруз становится причиной разрушения дорожного покрытия и несущих конструкций мостов, что ведет к росту числа аварий и многомиллиардным затратам.

По оценке Счетной палаты РФ, ежегодный ущерб от сверхнормативных нагрузок превышает 2,5 трлн рублей – сопоставимо с общим бюджетом на содержание всей дорожной отрасли.

Кроме того, в рамках новых поправок срок давности привлечения к ответственности за подобные правонарушения увеличен с двух месяцев до одного года. Это особенно актуально в случаях, когда транспортное средство используется по договорам аренды – теперь установить нарушителя будет проще.