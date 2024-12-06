«Шторы, свет, пылесос – управляются голосом»: как в РТ для инвалидов СВО адаптируют жилье

Айнура Ягудина мобилизовали осенью 2022 года. Через несколько месяцев он получил тяжелое ранение, которое привело к инвалидности – он лишился ноги. Но сегодня он говорит, что его жизнь ничем не отличается от прежней. В филиале фонда «Защитники Отечества» Айнуру помогли адаптировать жилье под его особенности. «Татар-информ» о поддержке бойцов СВО.





Осенью 2022 года Айнура призвали по частичной мобилизации. Воевал он на Купянском направлении

Фото: из личного архива Айнура Ягудина

«Мне и протез предоставили, и “умный дом” установили»

Айнуру Ягудину из Казани 34 года. Не так давно он стал многодетным отцом. Его младшему сыну всего 4 месяца. Старшим дочкам 6 лет и 3 года. Вернувшись с СВО, мужчина продолжает жить привычной жизнью, даже несмотря на то, что после ранения он лишился ноги.

«Все это благодаря поддержке Правительства и фонда “Защитники Отечества”. Мне и протез предоставили, и систему “умный дом” в квартире установили», – рассказал Айнур.

Осенью 2022 года Айнура призвали по частичной мобилизации. Воевал он на Купянском направлении. Говорит, оставлять жену, детей и идти воевать – непросто. Но, признается, понимал: если сейчас ничего не сделать, враг окажется у наших ворот.

Оставлять жену, детей и идти воевать – непросто. Но Айнур признается – понимал: если сейчас ничего не сделать, враг окажется у наших ворот Фото: из личного архива Айнура Ягудина

«Когда я туда приехал, увидел, что они там творят с мирным населением – с женщинами и детьми. Но я и до этого понимал, для чего мы там, я же взрослый человек», – говорит Айнур.

«Было темно, я не заметил мину и наступил на нее»

11 января 2023 года он получил тяжелое ранение.

«Тогда я возвращался с задания. Было темно, я не заметил мину и наступил на нее. Мои сослуживцы помогли мне, эвакуировали. Потом доставили в госпиталь. Ногу спасти не удалось, мне пришлось ампутировать треть голени», – рассказывает Айнур.

Летом ему позвонил социальный координатор из фонда «Защитники Отечества» и предложил оборудовать его жилье по специальной программе. С начала 2024 года фонд приступил к модернизации жилья ветеранов специальной военной операции, которые имеют ограничения по здоровью. Программа включает в себя переоборудование и адаптацию квартир и домов для комфортного проживания.

«Благодаря такой поддержке сегодня моя жизнь ничем не отличается от прежней»

«Дома мне установили специальные датчики. С помощью голосовых программ я могу включать свет в разных комнатах, открывать окна, устройство даже шторами управляет. Робот-пылесос тоже управляется голосом. Еще есть датчик влажности и дыма в помещении», – рассказал ветеран СВО.

Айнуру не приходится вставать и надевать протез, чтобы элементарно выключить свет. Он рассказывает, что после СВО вернулся на ту же работу, где работал до мобилизации. Он – начальник производства, руководит процессом изготовления террасной доски.

Вернувшись с СВО, мужчина продолжает жить привычной жизнью, даже несмотря на то, что после ранения он лишился ноги Фото: скриншот видео

«Сейчас моя жизнь ничем не отличается от прежней благодаря такой поддержке. Также мне предоставляют санаторно-курортное лечение, детей приглашают на праздники. Я доволен», – отметил ветеран СВО.

83 наименования средств реабилитации для ветеранов СВО

Государственный фонд «Защитники Отечества» помогает и другим ветеранам, которые, как и Айнур, получили ранения в боях.

Одной из основных значимых целей деятельности фонда является адаптация жилых помещений под индивидуальные потребности инвалидов. Перечень средств адаптации жилого помещения утвержден попечительским советом фонда и включает в себя 83 наименования.

«С помощью голосовых программ я могу включать свет в разных комнатах, открывать окна, устройство даже шторами управляет» Фото: скриншот видео

Вот лишь некоторые из них:

система умного дома – датчики дыма, воды, газа, всепогодный датчик температуры и влажности, открыватели окон и штор, умный выключатель, умная розетка и колонка, умный цоколь;

робот-пылесос;

функциональная кровать;

потолочная рельсовая система для подъема и перемещения пациентов;

приспособления для приготовления и приема пищи;

специализированная кухонная мебель для людей с ограниченными возможностями здоровья;

брайлевская пишущая машинка;

специализированные средства для обучения по Брайлю и прочее.

Айнуру не приходится вставать и надевать протез, чтобы элементарно выключить свет Фото: скриншот видео

«Задача социальных координаторов – помочь всем своим подопечным»

Ветеранам не приходится долго ждать, пока им помогут адаптировать жилище. Для этого им даже не нужно самим обращаться в фонд: социальные координаторы звонят и предлагают всевозможные программы по улучшению качества их жизни – это и есть проактивный формат работы фонда.

После того как ветеран дает согласие на участие в программе, проводится комиссия по обследованию его жилья. В состав этой комиссии включены социальный координатор фонда и эксперт Всероссийского общества инвалидов.

Задача социальных координаторов, говорят в фонде, – охватить своей заботой стопроцентно всех своих подопечных. Такая работа проводится по всей стране – в каждом городе, селе и деревне.