«Ситуация непростая, но контролируемая»: как ставка ЦБ повлияла на стройку в Татарстане

В Татарстане в 2025 году построят более 3 млн кв. метров жилья, а оборот строительной отрасли приблизится почти к 1 трлн рублей. Вместе с тем резко упал спрос на ипотеку – число выданных кредитов на первичном рынке сократилось вдвое. На фоне высокой ключевой ставки под давлением оказались и застройщики. Подробности – в материале «Татар-информа».





С начала 2025 года в Татарстане построили 2,3 млн квадратных метров жилья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оборот стройотрасли Татарстана к концу года достигнет 959 млрд рублей

В преддверии Дня строителя, который отметят в России 10 августа, с журналистами по традиции встретился министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Он рассказал. что происходит в стройкомплексе Татарстана. Показатели в текущей экономической ситуации пусть и скромно, но растут – оборот строительной отрасли в республике к концу года прогнозируется в объеме 959 млрд рублей – на 0,2% больше, чем годом ранее в сопоставимых ценах. В действующих ценах привес кажется более значительным – 51 млрд рублей.

«В 2023 году было 790 млрд. Поэтому каждый год прирастаем в цифрах. На 0,2% планируем вырасти в строительном комплексе», – сказал глава ведомства.

Он также отметил, что на долю строительного комплекса приходится 7% всей экономики республики.

Марат Айзатуллин: «В 2023 году было 790 млрд рублей. Поэтому каждый год прирастаем в цифрах. На 0,2% планируем вырасти в строительном комплексе» Фото: minstroy.tatarstan.ru

Татарстан – один из лидеров в ПФО по вводу жилья

С начала года в Татарстане ввели 2,3 млн квадратных метров жилья – это 71% от плана на 2025 год. Всего в республике намерены сдать 3,26 млн «квадратов». Айзатуллин уверен, что план удастся перевыполнить.

Больше всего построили в частном секторе: 1,6 млн кв. метров пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) – почти на 20% больше, чем планировали на год. В многоквартирных домах сдали 545 тыс. кв. м, по социальной ипотеке – около 100 тыс.

«Мы уже четвертый год берем планку более 3 млн кв. м. В этом году всего мы планируем ввести 3,26 млн кв. м, ИЖС – 1,4 млн, многоквартирные дома – 1,6 млн и социальная ипотека – 162 тыс. кв. м», – сообщил министр.

По объемам ввода жилья Татарстан сохраняет лидерство в Приволжском федеральном округе. Впереди только Московская область, Краснодарский край и Москва.

И задел в республике немаленький. На сегодня выдано 578 разрешений на строительство общей площадью более 5,4 млн квадратных метров жилья.

«Это отражает наш реальный потенциал на будущие годы», – заметил Айзатуллин.

Больше всего построили в частном секторе: 1,6 млн кв. метров пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) – почти на 20% больше, чем планировали на год Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Количество выданных ипотек в Татарстане на «первичке» снизилось вдвое

Однако несмотря на то, что в Татарстане по-прежнему вводится большая площадь жилья, для рынка недвижимости сейчас непростой период. Выдача ипотечных кредитов в Татарстане за первое полугодие 2025 года резко сократилась.

«Ситуация, конечно, намного хуже, чем в прошлом году. Мы имеем снижение по ипотеке порядка 59%», – сказал Айзатуллин.

Если в первом полугодии 2024 года в республике выдали 27,6 тыс. кредитов на общую сумму 106 млрд рублей, то в этом лишь 11,2 тыс. кредитов на 50 млрд рублей.

К такой ситуации привела высокая ключевая ставка, которая отразилась на коммерческой ипотеке. Напомним, сейчас ключевая ставка составляет 18% – ЦБ хоть и смягчил, но продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику. Ипотечные кредиты, по данным ЕИСЖС, можно взять под 23% годовых.

«Видно, что у нас идет просадка, потому что очень высокая ставка сегодня, накладно приобретать жилье по ипотеке», – отметил Айзатуллин.

Министр также рассказал о работе с застройщиками – они тоже столкнулись с проблемами из-за высоких ставок по кредитам.

«Мы ежемесячно с ними встречаемся, мониторим их ситуацию. Опасных объектов пока мы не видим. Да, есть просрочки уже по кредитам у застройщиков, но эту ситуацию мы мониторим. Вместе работаем с банками, они тоже у нас участие принимают», – заявил министр.

Он подчеркнул, что пока не видит массовых проблем с дольщиками.

«Ситуация непростая, но она пока контролируема», – подытожил Айзатуллин.

В Татарстане ощущается нехватка кадров в строительной отрасли, особенно в сегментах отделки и инженерных систем Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На стройках не хватает рабочих рук

Обозначил Марат Айзатуллин еще одну проблему – в Татарстане ощущается нехватка кадров в строительной отрасли, особенно в сегментах отделки и инженерных систем.

«Основной дефицит кадров – среди рабочих специальностей. Сейчас в строительной отрасти Татарстана работают около 86 тыс. человек. Средняя зарплата в сравнении с прошлым годом выросла на 22% и составляет порядка 71 тыс. рублей. Одна из причин нехватки рабочих рук – трудовая миграция», – считает министр.

Он добавил, что большие стройки идут в Москве, в Питере, в Московской области.

По словам Айзатуллина, республика старается сохранять необходимое стройкам количество специалистов в регионе, в том числе за счет привлечения рабочих из районов. Возможности для трудоустройства есть: только на социальных объектах сейчас ведутся работы на 3,6 тысячи площадок.

Глава ведомства подчеркнул, что при этом в республике в достатке дизайнерских и проектных кадров.

«Дизайнеров наш институт [КГАСУ] очень успешно готовит. Есть молодые специалисты – мы их подтягиваем, начиная с первого курса все они уже задействованы в проектах. С ними у нас проблем нет», – подчеркнул Айзатуллин.

В начале года в Татарстане договорились заморозить цены на некоторые стройматериалы Фото: © «Татар-информ»

«Мы договорились, что не будем резко поднимать зарплаты»

В начале года в Татарстане договорились заморозить цены на некоторые стройматериалы. Это, по словам Марата Айзатуллина, было необходимо из-за строительного бума в республике и, как следствие, их нехватки.

«По цементу мы тогда договаривались, по щебню был вопрос. Просто прошлый год был такой ажиотажный, когда дорожники строили М12, аэропорт, у нас, строителей, были большие стройки, и цемента не хватало. Мы здесь чуть ли не вручную ж/д вагоны сами толкали, чтобы быстрее довезти и разгрузить», – рассказал министр.

При этом по другим материалам аналогичных договоренностей не было – цены регулируются рыночным спросом.

Была достигнута и еще одна важная договоренность – не допускать перегрева рынка труда и необоснованного роста зарплат. В 2024 году в условиях кадрового дефицита компании начали переманивать рабочих, предлагая несопоставимые суммы.

«Не секрет, что в начале сезона я всех строителей собрал. Мы договорились, что не будем резко поднимать зарплаты, немыслимые деньги платить работникам, потому что в том году доходило до того, что их переманивали и перекупали. Платили бешеные деньги, и я не знаю, во сколько им обходился этот объект в конечном счете, но были такие ситуации, когда с одной стройки перекупали на другие. Поэтому в этом году всех предупредил, что не надо этим заниматься», – заявил Айзатуллин.

Согласились с такими правилами игры порядка 50 застройщиков. Они заверили, что будут соблюдать общую политику. Министр предупредил: если кто-то выйдет за рамки договоренностей, с ним будут разговаривать отдельно. Пока таких случаев, по его словам, не зафиксировано.

В этом году отремонтируют 368 км инженерных сетей, 25 водонапорных башен, 15 канализационных насосных станций, 2 очистных сооружения и 7 котельных Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане обновят 368 км сетей за 11 млрд рублей

В минувшем году Раис республики Рустам Минниханов анонсировал масштабную программу модернизации коммунальных сетей. Всего на эти цели направили более 11,7 млрд рублей. Финансирование идет сразу по двум направлениям – федеральному и республиканскому.

По федеральной программе обновляют 36 объектов на сумму свыше 3 млрд рублей. Еще около 100 объектов модернизируют за счет республиканского бюджета – это 8,5 млрд рублей.

Работы затрагивают ключевые элементы жизнеобеспечения – в этом году отремонтируют 368 км инженерных сетей, 25 водонапорных башен, 15 канализационных насосных станций, 2 очистных сооружения и 7 котельных.

Особое внимание – проблемным территориям, таким как Нурлат, где в прошлом году провели 27 км водопровода. В этом году, по словам министра, планируют полностью закрыть потребности города в воде.

Большой объем работ ведется также в Азнакаевском районе. В поселке Джалиль заменят четыре котельных, еще одна – квартальная – обновляется в самом Азнакаево. В этом году будет установлена новая котельная, а в следующем модернизируют подводящие к ней сети.