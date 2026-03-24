Стоматолог из Казани потерял 2,3 млн рублей, пытаясь отменить заказ из алкомаркета

Житель Казани поверил мошенникам и потерял 2,3 миллиона рублей из личных накоплений. Об этом «Татар-информу» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

«2,3 миллиона рублей из личных накоплений лишился 24-летний стоматолог из Казани. 10 марта ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками интернет-магазина алкогольных напитков. Незнакомцы рассказали, что на его имя оформлен заказ. Молодой человек стал говорить, что ничего не заказывал и ему предложили отменить покупку. Парня не смутило, что для этого нужно продиктовать код от Госуслуг», – отметил сотрудник МВД.

Через время ему позвонили снова – на этот раз мошенники представились сотрудниками спецслужб.

«Они стали его запугивать тем, что он сообщил личные данные преступникам. Они говорили, что теперь, чтобы сохранить свои деньги и не стать фигурантом уголовного дела, ему нужно задекларировать свои доходы. Для этого ему нужно было передать деньги курьеру, что он и сделал», – рассказал Радис Юсупов.

