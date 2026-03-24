Происшествия 24 марта 2026 10:00

Стоматолог из Казани потерял 2,3 млн рублей, пытаясь отменить заказ из алкомаркета

Житель Казани поверил мошенникам и потерял 2,3 миллиона рублей из личных накоплений. Об этом «Татар-информу» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

«2,3 миллиона рублей из личных накоплений лишился 24-летний стоматолог из Казани. 10 марта ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками интернет-магазина алкогольных напитков. Незнакомцы рассказали, что на его имя оформлен заказ. Молодой человек стал говорить, что ничего не заказывал и ему предложили отменить покупку. Парня не смутило, что для этого нужно продиктовать код от Госуслуг», – отметил сотрудник МВД.

Через время ему позвонили снова – на этот раз мошенники представились сотрудниками спецслужб.

«Они стали его запугивать тем, что он сообщил личные данные преступникам. Они говорили, что теперь, чтобы сохранить свои деньги и не стать фигурантом уголовного дела, ему нужно задекларировать свои доходы. Для этого ему нужно было передать деньги курьеру, что он и сделал», – рассказал Радис Юсупов.

Подробнее о последних случаях кибермошенничества в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».

#кибермошенничество #телефонный аферист #МВД по РТ
В топе
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
