Reuters: Страны НАТО согласовали пункты декларации о приеме Украины в альянс

Страны – члены НАТО согласовали формулировки декларации, посвященной вступлению Украины в альянс. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает ТАСС.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, декларация включает три пункта, которые приблизят Киев к членству в организации. Однако приглашение он получит только тогда, когда выполнит условия и получит согласие союзников.