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Reuters: Страны НАТО согласовали пункты декларации о приеме Украины в альянс
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Страны – члены НАТО согласовали формулировки декларации, посвященной вступлению Украины в альянс. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает ТАСС.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, декларация включает три пункта, которые приблизят Киев к членству в организации. Однако приглашение он получит только тогда, когда выполнит условия и получит согласие союзников.
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