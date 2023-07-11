news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 11 июля 2023 17:59

Reuters: Страны НАТО согласовали пункты декларации о приеме Украины в альянс

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Страны – члены НАТО согласовали формулировки декларации, посвященной вступлению Украины в альянс. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает ТАСС.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, декларация включает три пункта, которые приблизят Киев к членству в организации. Однако приглашение он получит только тогда, когда выполнит условия и получит согласие союзников.

#НАТО #Украина
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное