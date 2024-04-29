Столтенберг заявил о «необратимом пути» Украины к НАТО

Проделанная НАТО работа делает путь Украины к альянсу необратимым. С таким заявлением во время пресс-конференции в Киеве выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Работа, которую мы проделываем, ставит Украину на необратимый путь к членству в НАТО», — приводит его слова ТАСС.

В то же время он признался, что к саммиту 9-11 июля решение о присоединении Украины не будет принято. Он уверен, что приближение Киева к НАТО обязательно будет «продемонстрировано», хотя страны альянса до сих пор не смогли прийти к консенсусу в этом вопросе.

«Поверьте мне, мы работаем над этим усердно. Место Украины — в НАТО», — заключил Столтенберг.

Также он выступил с заявлением о приоритетности поставок оружия Киеву. Того, что она получает от стран альянса сейчас, недостаточно, что подтверждают «последствия на земле».