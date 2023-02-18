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Столтенберг заявил, что победа России на Украине для НАТО опаснее риска эскалации
Риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с опасностью победы России. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.
«Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше», – сказал он.
Столтенберг сформулировал три «урока конфликта на Украине» для альянса. Во-первых, НАТО должна продолжать поддерживать Киев для недопущения победы России, что «чрезвычайно опасно» для объединения.
Во-вторых, НАТО должна всесторонне вооружаться и модернизировать собственные армии, готовясь к противостоянию с Россией, которое, по мнению Столтенберга, «не закончится после конфликта на Украине» при любом развитии событий.
В-третьих, заявил генсек, надо укреплять «стойкость» западного общества, в том числе защищенность инфраструктуры, кибербезопасность и доминирование в инфосреде, которую в НАТО называют «противодействием дезинформации».
Ранее на конференции выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что Евросоюз и США уже за два месяца до спецоперации начали разрабатывать санкции против России, связанные с ситуацей вокруг Украины.
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