Глава ЕК заявила, что они начали разрабатывать санкции против России за 2 месяца до СВО

Евросоюз и США уже в декабре 2021 года начали разрабатывать санкции против России, связанные с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

«ЕС совместно с США начали разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года», – цитирует ее ТАСС.

При этом Урсула фон дер Ляйен добавила, что они «надеялись, что санкции применять не придется».

«Уже более года назад США стали делать беспрецедентную вещь, выкладывая в публичное пространство свои разведывательные данные, заявляя о подготовке Россией нападения на Украину», – утверждает она.

В своей речи глава ЕК высказалась за всестороннее увеличение давления на Россию и расширение поставок вооружения Украине – для этого она предложила мобилизовать европейскую промышленность.

«Сейчас пришло время в разы ускорить производство стандартизированного вооружения и амуниции для поставок на Украину. Мы должны использовать для этого Европейский фонд мира», – заявила фон дер Ляйен.