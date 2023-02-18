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Глава ЕК заявила, что они начали разрабатывать санкции против России за 2 месяца до СВО
Евросоюз и США уже в декабре 2021 года начали разрабатывать санкции против России, связанные с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.
«ЕС совместно с США начали разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года», – цитирует ее ТАСС.
При этом Урсула фон дер Ляйен добавила, что они «надеялись, что санкции применять не придется».
«Уже более года назад США стали делать беспрецедентную вещь, выкладывая в публичное пространство свои разведывательные данные, заявляя о подготовке Россией нападения на Украину», – утверждает она.
В своей речи глава ЕК высказалась за всестороннее увеличение давления на Россию и расширение поставок вооружения Украине – для этого она предложила мобилизовать европейскую промышленность.
«Сейчас пришло время в разы ускорить производство стандартизированного вооружения и амуниции для поставок на Украину. Мы должны использовать для этого Европейский фонд мира», – заявила фон дер Ляйен.
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