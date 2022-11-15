Столтенберг заявил, что НАТО уже подготовила десятки тысяч украинских военных

Североатлантический альянс с момента начала российской спецоперации подготовил уже десятки тысяч военнослужащих Украины к боевым действиям, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также отметил, что поддерживает развертывания тренировочной миссии для украинских солдат на территории Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я поддерживаю сотрудничество в различных форматах, чтобы обеспечить больше тренировочных возможностей Украине. Я приветствую усилия ЕС, они дополнят усилия союзников НАТО <...> Союзники усилили эту работу после вторжения на Украину», — сказал Столтенберг перед заседанием глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе.

Накануне Совет ЕС официально запустил тренировочную миссию для подготовки еще 15 тысяч военных ВСУ. Срок действия миссии составит два года. Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Москва относится к этому решению негативно, но «сюрпризом» для России это не стало.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.