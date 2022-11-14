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Политика
14 ноября 2022  17:18

Евросоюз запустил тренировочную миссию для военных Украины

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Совет Европейского Союза дал официальный старт тренировочной миссии для украинских военных на своей территории — запланирована подготовка 15 тыс. военнослужащих. Об этом заявили в представительстве Чехии, которая в настоящее время председательствует в ЕС, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это решение формально вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Тренировочная миссия рассчитана на двухлетний период. На нее будет выделено примерно 106,7 млн евро (более 6 млрд 566 млн рублей по нынешнему курсу).

#евросоюз #спецоперация на Украине #политика
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