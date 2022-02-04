Столтенберг: Расширение НАТО на восток — это история большого успеха

Расширение НАТО на восток стало историей большого успеха, которая помогла распространению свободы и демократии в Европе. Таким мнением в интервью американскому телеканалу MSNBC поделился генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Расширение НАТО за последние десятилетия стало историей большого успеха. Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к альянсу, число членов почти удвоилось с конца холодной войны. Это помогло распространить свободу и демократию по Европе», — заметил он, комментируя совместное заявление Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.

В российско-китайском документе подчеркивается, что оба государства выступают против дальнейшего расширения НАТО на восток. Также лидеры стран призвали альянс отказаться от подходов периода холодной войны, относиться с уважением к суверенитету, безопасности и интересам других государств.

По словам Столтенберга, вопрос расширения НАТО каждый раз оказывается дилеммой — с одной стороны, он связан с вопросом свободы выбора, с другой — возвращением к «эпохе сфер влияния великих держав».

Он заявил, что каждая страна сама должна решать, «хочет ли она принадлежать НАТО или нет», это вопрос уважения прав суверенных наций.

«И НАТО никогда не принуждала ни одну страну влиться в наши ряды», — добавил генсек альянса.

Ранее США и НАТО отвергли требование России о юридически закрепленных гарантиях нерасширения на восток.

Говоря об ответе Штатов и их союзников на российские предложения, Президент РФ Владимир Путин отметил, что в документе были проигнорированы все ключевые для страны вопросы.