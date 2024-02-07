Медведев пообещал НАТО апокалипсис вместо окопов при войне с Россией

Если НАТО решит развязать войну против России, она не будет вестись по сценарию специальной военной операции – с окопами, танками и беспилотниками. Из-за несопоставимых военных потенциалов целого альянса и РФ Москве для защиты придется принять асимметричные меры и обрушить апокалипсис на страны НАТО, заявил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему», — подчеркнул он.

По его словам, пока же угрозы «неизбежной войны», которые активно транслируют западные политики, — это способ оправдать непомерно большие затраты на Украину. Тем более сама Россия не раз подчеркивала, что у нее нет планов вступать в конфликт ни с НАТО, ни с Евросоюзом. А танки и беспилотники, выбиваемые для Киева, ничем не помогут, осуществись эта «угроза» на самом деле.

«Поэтому западные политики должны говорить своим избирателям горькую правду, а не держать их за безмозглых идиотов. Объяснять им, что реально случится, а не повторять лживую мантру о готовности к войне с Россией», — заметил Медведев.