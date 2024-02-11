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Столтенберг пригрозил мощным ответом при любой атаке на НАТО
НАТО обязательно даст единый и мощный ответ при любой попытке атаковать его. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Таким образом он прокомментировал слова экс-Президента США Дональда Трампа, который якобы не стал бы защищать страны НАТО в случае «атаки России». По мнению политика, члены организации выделяют недостаточное финансирование на оборону.
«Любая атака на НАТО будет встречена единым и мощным ответом», — цитирует ответ Столтенберга Reuters.
По его словам, подобные заявления подрывают безопасность всех стран-участниц, а также повышают риск для американских и европейских военнослужащих.
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