Столтенберг подтвердил, что останется генсеком НАТО до 2024 года

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг будет занимать эту должность еще год. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я удостоен решения союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года», — написал политик.

Ранее Столтенберг собирался уйти в отставку осенью этого года по истечении своих полномочий. Однако позже стало известно, что их могут продлить еще на 12 месяцев из-за отсутствия единого мнения о том, кто должен стать новым генсеком альянса.