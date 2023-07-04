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Столтенберг подтвердил, что останется генсеком НАТО до 2024 года
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг будет занимать эту должность еще год. Об этом он сообщил в своем Twitter.
«Я удостоен решения союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года», — написал политик.
Ранее Столтенберг собирался уйти в отставку осенью этого года по истечении своих полномочий. Однако позже стало известно, что их могут продлить еще на 12 месяцев из-за отсутствия единого мнения о том, кто должен стать новым генсеком альянса.
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