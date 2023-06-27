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Полномочия генсека НАТО Столтенберга могут продлить еще на 12 месяцев
Генсек НАТО Йенс Столтенберг может остаться на посту еще на год, сообщает издание Euractiv.
«Его мандат, вероятно, будет продлен в среду, 28 июня», – рассказал дипломатический источник в альянсе.
Отмечается, что причиной продления его полномочий могло стать отсутствие единого решения о кандидатуре нового генсека и сложная ситуация, которая разворачивается в мире на фоне конфликта на Украине.
Ранее политик собирался уйти в отставку осенью этого года, когда истечет срок его пребывания в должности.
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