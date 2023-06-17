Байден: США выступают против упрощенного вступления Украины в НАТО

Америка не будет облегчать Украине путь вступления в НАТО, заявил Президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что присоединиться к Североатлантическому альянсу можно только при соответствии определенным требованиям, передает РИА Новости.

Заявление Байдена, которое он сделал в ответ на соответствующий вопрос, сегодня распространил пресс-пул Белого дома. «Украина должна соответствовать тем же стандартам, чтобы быть частью НАТО, как и другие члены», – отметил американский лидер.

О намерениях присоединиться к альянсу по упрощенному механизму заявлял украинский лидер Владимир Зеленский. Он отметил, что надеется получить такое приглашение на июльском саммите организации в Вильнюсе, который пройдет в июле. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ отмечал, что такие цели на саммит не ставятся.