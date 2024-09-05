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Политика 5 сентября 2024 19:50

Столтенберг: НАТО обсуждает возможность применения Киевом дальнобойных ракет

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Страны НАТО обсуждают возможность применения Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Проведение таких дискуссий генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг признал на выступлении в Осло.

«Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории России», — цитирует его заявление РИА Новости.

Также Столтенберг оценил ситуацию с атакой ВСУ на Курскую область. По его мнению, прогнозировать, как изменится обстановка в дальнейшем, будет сложно. Однако Киев уже «добился многого».

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#НАТО #Украина #йенс столтенберг
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