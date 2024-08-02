Эксперт: РФ нужно готовиться к скорой передаче дальнобойных ракет JASSM Украине

Ассортимент вооружений, которые может нести истребитель F-16, очень обширен. Отдельного внимания заслуживают крылатые ракеты JASSM в варианте ER. Пока на вооружении ВСУ их нет, однако России стоит готовиться к их скорому появлению в зоне СВО, заявил военный эксперт и историк Юрий Кнутов, комментируя поставку первой партии F-16 Украине.

Он напомнил, что дальность полета американской ракеты составляет 1000 километров, а истребитель, который теперь есть на вооружении ВСУ, может нести сразу два таких снаряда.

«Вероятность того, что эти ракеты JASSM будут переданы Украине в какой-то ближайшей перспективе, достаточно большая, и России надо быть к этому готовой», — подчеркнул военный эксперт.

США пока отрицают возможность поставки таких ракет Украине. Однако обещаниям Вашингтона и других союзников Киева, заметил собеседник «Татар-информа», верить не стоит. Так, ранее отрицалась и возможность передачи ракет ATACMS, а до этого — танков Leopard и многого другого.

Подробнее о том, как Россия готовится встречать американские F-16 над Украиной и зоне СВО и подробнее об особенностях этого истребителя, можно узнать в материале «Татар-информа» «Ядерная угроза, места базирования и чем ответит Россия: что надо знать об F-16 на Украине».