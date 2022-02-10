Столтенберг: НАТО может разместить боевые группы в районе Черного моря в Румынии

Генсек Йенс Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном, что НАТО рассматривает возможность размещения в Румынии боевых групп, передает РИА Новости.

По его словам, изучается возможность долгосрочного присутствия альянса на юго-востоке.

«Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии», — подчеркнул глава блока.

Он также отметил, что армия Украины на сегодня гораздо лучше подготовлена и экипирована, чем в 2014 году.

Столтенберг считает, что Великобритания и другие члены альянса поддерживают силы обороны Украины для того, чтобы они могли реализовать свое право на защиту, которое есть у каждой нации.

Ранее власти Украины обратились к Соединенным Штатам с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов американских противоракетных систем THAAD.