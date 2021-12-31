Столтенберг: НАТО готово к диалогу с Россией по гарантиям безопасности

НАТО готово к предстоящему заседанию Совета НАТО — Россия, которое запланировано на 12 января. Об этом со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга сообщает РИА Новости.

«Поговорил с госсекретарем (США Энтони) Блинкеном о важности деэскалации значительной российской военной мощи на и около Украины. НАТО выступает единым фронтом. Мы готовы к диалогу в рамках Совета НАТО — Россия, который пройдет 12 января», — отмечается в его сообщении в Twitter.

10 января в Женеве пройдут переговоры России и Соединенных Штатов, посвященные гарантиям безопасности, через два дня в Брюсселе будет созвано специальное заседания Совета НАТО — Россия, где также будет освещаться данный вопрос. Далее обсуждение пройдет в Вене в рамках ОБСЕ.

Выступая на итоговой пресс-конференции, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что дальнейшее расширение НАТО на восток неприемлемо. По его словам, важны не столько переговоры, касающиеся гарантий безопасности, сколько их результат, от которого будут зависеть дальнейшие действия России.