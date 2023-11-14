Столовая казанской школы №169 признана лучшей в России

Фото: мэрия Казани

Школа №169 из Казани выиграла в конкурсе «Лучшая школьная столовая». Церемония награждения прошла на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, сообщает мэрия столицы РТ.

Победители получили награду от замглавы Минобрнауки России Александра Бугаева.

Казанская школа признана лучшей среди 25 тыс. образовательных организаций страны, из которых свыше 400 прошли в финальный этап конкурса, который проходил во Владикавказе.

Тогда в течение трех дней представители школы №169 соревновались в кулинарном поединке поваров, презентовали тематические столы «Школьное питание 3.0», демонстрировали свои знания в блиц-турнире «Три вопроса от родителей» и прошли квест-практикум «Безопасный пищеблок».

В суперфинале специалисты поделились своим видением перспектив совершенствования питания учащихся.

Питание в школе организовано Департаментом продовольствия и питания Казани.

Международная выставка-форум «Россия», напомним, продлится до 12 апреля 2024 года. На площадках ВДНХ развернулись экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Ожидается, что в течение работы выставки ее несколько раз посетит Президент России Владимир Путин и члены Правительства.

Подробнее о том, чем Татарстан удивил гостей события, можно узнать в материале «Киберсфера, симуляторы и „Игры будущего“: на выставке „Россия“ в Москве открыли стенд РТ».