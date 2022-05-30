«Столько денег вбухали»: татарстанский боец UFC раскритиковал «Рубин» после вылета в ФНЛ

Татарстанский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ. Напомним, казанский клуб впервые в истории покинул высший дивизион страны и следующий сезон проведет в Футбольной национльной лиге.

«Учитывая, сколько денег они вбухивают в футбол… Дали бы мне, например, зарплату или нам, единоборцам – татарскому спортивному союзу. Необязательно ММА-шникам, у нас же хорошие единоборцы – борцы, кикбоксёры. Дали бы годовой гонорар одного футболиста на всю команду, вы бы увидели, какие у нас были бы результаты. А тут – столько денег вбухивать и вот так вот встревать… Можно сказать, иностранцы ушли или трансферная политика не та была. Кого-то продали, но из других команд тоже много ушло. Обидно, конечно. Из Премьер-Лиги надо же вылететь! Это спорт, ничего не сделаешь, просто обидно», – цитирует Фахретдинова «Чемпионат».

Кроме того, спортсмен по прозвищу «Гладиатор» рассказал, как относится к главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому.

«Он топовый тренер. Если оставили, значит, доверие к нему есть. Я не думаю, что они надолго в ФНЛ задержатся», – сказал боец.

Напомним, Фахретдинов является единственным татарстанским представителем в UFC. 4 июня спортсмен сразится в своем дебютном бою с греком Андреасом Михайлидисом. Стоит отметить, что в смешанных единоборствах на счету Рината 21 победа в 23 боях.

Ранее Фахретдинов рассказал о том, как принял решение выйти на свой дебютный бой UFC в тюбетейке.