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Ру Тат
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6 мая 2021  15:09
Сельвина Илькаева

Столетняя жительница Казани — ветеран Самра Бикмеева привилась от коронавируса

Столетняя жительница Казани — ветеран Самра Бикмеева привилась от коронавируса
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Столетняя жительница Казани Самра Бикмеева привилась от коронавируса. Таким образом ветеран Великой Отечественной войны стала самым пожилым вакцинированным жителем Татарстана, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Самра Бикмеева сама в прошлом работала в сфере здравоохранения. В августе 1941 года была мобилизована медсестрой в военный госпиталь Казани. В составе 86-й отдельной роты медицинского усиления 61-й армии Первого Белорусского фронта прошла через Белоруссию, Литву, Латвию, Польшу и дошла до Германии. 

Вернулась в Казань только в 1950 году. Работала акушеркой в роддоме № 3, а спустя два года перешла старшей медсестрой в инфекционное отделение Казанского военного госпиталя. 

Накануне Самре Сабировне исполнилось 100 лет. Накануне с вековым юбилеем ветерана войны поздравил Президент РТ Рустам Минниханов. 

Фото: пресс-служба Президента РТ. 

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