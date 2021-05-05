Рустам Минниханов поздравил со столетним юбилеем ветерана войны Самру Бикмееву

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Самру Бикмееву. Он рассказал об этом на своих страницах в социальных сетях Instagram, Twitter и «ВКонтакте».

Рустам Минниханов отметил, что Самра Бикмеева в тяжелые годы войны была операционной медсестрой, «помогала раненным и всю свою жизнь посвятила медицине». «С Днем рождения, Самра ханум! Здоровья Вам!» — добавил он по-татарски.

Самра Сабировна Бикмеева родилась 5 мая 1921 года в деревне Чирки-Кильдуразы (ныне — Буинский район Татарстана) в крестьянской семье. Окончила Казанскую акушерскую школу в июле 1941 года и через месяц была мобилизована.

Бикмеева служила операционной сестрой в 86-й отдельной роте медицинского усиления 61-й армии, последовательно входившей в состав Брянского, Западного, Центрального и 1-го Белорусского фронтов. Участвовала в Курской битве, освобождении Беларуси, Литвы, Латвии, Польши, дошла до Германии и принимала участие во взятии Берлина.

Дослужилась до лейтенанта медицинской службы, демобилизована в 1946 году. Еще два года провела в Венгрии и Румынии. В 1950-м вернулась в Казань и стала работать акушеркой в роддоме №3. В 1952-м перешла старшей медицинской сестрой в инфекционное отделение Казанского военного госпиталя, где и трудилась до пенсии.

Самра Бикмеева награждена орденами Красной Звезды, «Знак Почета» и Отечественной войны II степени, а также более чем 20 медалями. Отмечена множеством почетных грамот и благодарностей за добросовестный труд, ветеран труда.

Фото: официальная страница Рустама Минниханова в соцсети «ВКонтакте».