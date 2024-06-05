«Стоит на скале и смотрит в небо»: появились фото памятника Пушкину в Нижнекамске

6 июня на Школьном бульваре в Нижнекамске состоится празднование 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. В этот день запланированы мастер-классы по бальным танцам и видам декоративно-прикладного творчества, театрализованное представление, кинопоказ и открытый микрофон.

Главным же событием мероприятия станет торжественное открытие памятника поэту. Монумент станет центром нового общественного пространства — сквера Пушкина. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, сегодня идут последние приготовления перед открытием памятника.

Это первый памятник поэту в Нижнекамске, запрос на который уже давно озвучивался местными жителями и представителями общественной организации «Нижнекамское русское общество». Планируется, что возле скульптуры будут проводить мероприятия, связанные с днем рождения поэта, историческими литературными датами, чтения и творческие вечера.

Новая статуя олицетворяет движение — это не статичная скульптура, ее основная часть представляет собой потоки воздуха. Сама композиция кругового обзора, на нее можно смотреть с разных сторон.

«Я думаю, что автор хорошо справился со своей работой. Это не бюст, а ростовая фигура и при этом очень символичная. Нижнекамск — молодой и прогрессивный город. Поэтому считаю, что просто необходимо привносить в него разнообразное и современное искусство. Любой взгляд на что-то должен отражаться в духе со временем. Да, это неклассическая скульптура. Но у нас и благоустройство выполнено в современном стиле, поэтому именно современная скульптура здесь очень хорошо „ложится“», — поделилась начальник Управления градостроительной политики и архитектуры Ольга Никитина.

Художник Лина рассказала, что на создание эскиза ушло две недели.

«Я представила, что Александр Пушкин как будто стоит на вершине скалы и смотрит в небо. На создание эскиза ушло две недели. Я быстро вошла в это творческое состояние при создании скульптуры, а потом очень долго из него выходила, даже голова кружилась. Отправили на утверждение, и эскиз понравился», — поделилась создательница шедевра.

Скульптор Руслан Латыпов отметил, что они передали через скульптуру водоворот мысли. «Развивающийся на ветру плащ, символизирует неуемную энергию вдохновения, которая окутывает, занимает все пространство. Стиль модерн очень хорошо подходит для реализации таких задумок», — пояснил он.

В преддверии открытия в Нижнекамске сквера А.С. Пушкина и 225-летия со дня рождения поэта было принято решение о переименовании школы №3 в лицей имени А.С. Пушкина. Вслед за изменением названия последует и обновление содержимого – новый лицей станет центром изучения языков, культуры и традиций народов РФ.

Открытие памятника состоится в 15 часов 6 июня, в день 225-летия со дня рождения русского классика. Мероприятия в сквере Пушкина будут проходить с 14 до 17 часов.