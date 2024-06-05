Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнекамске отремонтируют школу, рядом с которой появится сквер Пушкина
Председатель нижнекамского отделения русского национально-культурного объединения РТ Игорь Ларионов обратился к Раису РТ Рустаму Минниханову с просьбой внести в программу капремонта общеобразовательную школу №3 Нижнекамска, рядом с которой откроют сквер и памятник Александру Пушкину.
«Мы благодарим вас за поддержку в строительстве памятника и сквера имени Пушкина в Нижнекамске. Ко дню рождения поэта наша мечта осуществится. Надеемся, что это станет любимым местом не только для культурно-массовых мероприятий, но и тихих спокойных встреч жителей города», – обратился к Минниханову участник встречи.
Ларионов также рассказал, что новые сквер и памятник будут находиться рядом с общеобразовательной школой №3. Там планируется открытие лицея имени Пушкина.
«Здание 1966 года, оно – ровесник города. В дальнейшем здание планируется использовать в полный рабочий день, проводить дополнительные занятия с детьми. Нам бы хотелось улучшить материально-техническую базу и сделать капитальный ремонт», – сказал он.
Рустам Минниханов просьбу выслушал и пообещал ее взять в работу.
«Обязательно посмотрите эту школу, тем более это связано с общественной работой», – поручил руководитель республики министру образования и науки РТ Ильсуру Хадиуллину.
Напомним, открытие памятника Александру Пушкину в Нижнекамске состоится завтра, в день 225-летия со дня рождения русского классика.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»