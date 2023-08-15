Стоит ли бежать в аптеку: какие изменения в продаже лекарств будут с 1 сентября

Все рецептурные препараты с 1 сентября будут продаваться только по рецепту

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Картинка в интернете призывала сделать запасы лекарств

В конце прошлой недели в чатах WhatsApp завирусилась картинка – сфотографированное объявление о том, что все рецептурные препараты с 1 сентября будут продаваться только по рецепту. Записки от врача, выписки из больницы в аптеках принимать не будут принимать.

Мессенджер пометил это сообщение как «часто пересылаемое». То есть людей обеспокоила эта информация.

Среди лекарств, которые якобы будут отпускаться только по рецепту, были перечислены антибиотики, обезболивающие, гипотензивные препараты, таблетки от диабета и холестерина.

Заканчивалось объявление призывом: «Если принимаете препараты на постоянной основе – сделайте запасы».

Фото: социальные сети

«Для добросовестных потребителей лекарства так и останутся доступными»

В Минздраве и Росздравнадзоре РФ объяснили, что с 1 сентября в России действительно вступают в силу изменения в постановление Правительства «Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения».

По уточненной норме, покупая рецептурные лекарства, покупатель должен предоставить аптеке реквизиты рецепта: номер, серию и дату выдачи, чтобы аптечная сеть могла внести эти реквизиты в систему мониторинга.

Однако такие рецепты, имеющие номер и серию, выдают далеко не ко всем лекарствам. В Росздравнадзоре объяснили, что к таким относятся рецепты на препараты строгого учета и льготные лекарства – это сильнодействующие, психотропные, наркотические лекарственные препараты или те, которые частично или полностью оплачиваются государством.

«Такой учет позволит снизить риск злоупотреблений при их продаже и не снизит доступность лекарств для добросовестных потребителей», – заметили в Министерстве здравоохранения.

К тому же если препарат отпускается только по рецепту и об этом указывается на упаковке и в инструкции, то он и будет продаваться исключительно по рецепту. Здесь никаких изменений нет.

Препараты строгого учета и льготные лекарства – это сильнодействующие, психотропные, наркотические лекарственные препараты или те, которые частично или полностью оплачиваются государством Фото: © «Татар-информ»

«Никаких новых или особенных форм рецептов – нет»

В Минздраве России добавили, что новые требования, по сути, являются техническими и коснутся в большей степени алгоритмов работы сотрудников аптек. На реальную доступность лекарств для жителей страны они не повлияют.

«Вопреки тому, что пишут в СМИ и соцсетях, изменения в правилах вывода рецептурных лекарств из оборота при их продаже в аптеках не повлияют на их доступность для пациентов. При этом никаких “новых” или “особенных” форм рецептов для этого не потребуется», – подчеркнули в Росздравнадзоре.

Другими словами, жители России смогут приобретать необходимые им лекарства так же, как обычно.

Если препарат отпускается только по рецепту и об этом указывается на упаковке и в инструкции, то он и будет продаваться исключительно по рецепту Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстанские электронные рецепты

Напомним, что с 18 мая прошлого года в Татарстане начали продавать лекарства по электронным рецептам, постановление о внедрении на территории республики сервиса «Электронный рецепт» подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно документу, теперь в республике электронные рецепты начали выдавать наравне с бумажными. По ним тоже можно будет приобрести лекарства в аптеках.

В пресс-службе Минздрава республики на запрос «Татар-информа» ответили, что в сентябре никаких изменений по выдаче таких рецептов и продаже по ним лекарств не будет.

«Изменения в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения не отразятся на работе системы электронных рецептов в Татарстане», – отметили в ведомстве.