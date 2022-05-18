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Ру Тат
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Здоровье
18 мая 2022  17:36
Полина Шевчук

В Татарстане начнут продавать лекарства по электронным рецептам

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин постановление о внедрении на территории республики сервиса «Электронный рецепт». Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Согласно постановлению, теперь в РТ электронные рецепты будут выдаваться наравне с бумажными. По ним можно будет приобрести лекарства в аптеках.

«Министерству здравоохранения Татарстана в 20-дневный срок разработать и утвердить план мероприятий по подключению медицинских и фармацевтических организаций к сервису», – написано в документе.
 

#минздрав рт
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