В Татарстане начнут продавать лекарства по электронным рецептам

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин постановление о внедрении на территории республики сервиса «Электронный рецепт». Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Согласно постановлению, теперь в РТ электронные рецепты будут выдаваться наравне с бумажными. По ним можно будет приобрести лекарства в аптеках.

«Министерству здравоохранения Татарстана в 20-дневный срок разработать и утвердить план мероприятий по подключению медицинских и фармацевтических организаций к сервису», – написано в документе.

