Исполком Челнов утвердил новые тарифы на погребение

Исполнительный комитет Набережных Челнов утвердил новые тарифы на услуги по погребению. По сравнению с прошлым годом их размер увеличился на 829 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на портале администрации города.

В этом году стоимость похорон в Челнах составила 7 793 рубля. Годом ранее погребение стоило 6 964 рубля. Повышение тарифа произошло из-за роста цен на услуги по перевозке тела и рытью могилы. Оформление документов производится бесплатно.

При наличии близких родственников предоставление, доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, будет стоить 1,8 тыс. рублей. Перевозка тела умершего на кладбище стоит также 1,8 тыс. рублей, а само погребение с рытьем могилы и захоронением — почти 4,2 тыс. рублей.

Если родных и законных представителей у усопшего нет, то появится услуга облачения тела за 300 рублей. В этом случае доставка гроба будет дешевле — 1,5 тыс. рублей.