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Ру Тат
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Транспорт
23 ноября 2022  21:44
Надежда Гордеева

Стоимость проезда по дороге Алексеевское — Альметьевск оценили в три рубля за километр

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Стала известна предварительная стоимость проезда по платной дороге Алексеевское — Альметьевск в Татарстане. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Тимур Никонов на V Отраслевом форуме по государственно-частному партнерству.

«Предварительный расчет стоимости проезда легкового автомобиля — три рубля за километр. Этот вопрос обсуждается, но пока всё предварительно», — заявил спикер.

Автодорога Алексеевское — Альметьевск, входящая в состав трассы Шали (М7) — Бавлы (М5), будет иметь протяженность 145 километров. Реализация проекта ведется в рамках создания международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что трасса будет полностью построена и введена в эксплуатацию в конце 2024 года.

#платная дорога #строительство дорог
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