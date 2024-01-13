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Стоимость потребительской корзины в Татарстане за 10 месяцев выросла на 4,7%
В ноябре 2023 года стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане составила 18 465,73 рубля. С декабря 2022-го она выросла на 4,7%, следует из доклада Татарстанстата о социально-экономическом положении РТ за 10 месяцев.
Рост стоимости потребительской корзины в республике оказался меньше, чем по стране (5,2%), однако выше, чем среднее значение по Приволжскому федеральному округу (4,5%).
Так, меньше всего в ПФО к ноябрю изменились цены на «корзину» в Пензенской области — 3,3% и Чувашии — 3,9%. Далее следуют Удмуртия — 4,2%, Оренбургская область, Башкортостан и Марий Эл — 4,3%, Кировская область — 4,4%, Мордовия и Саратовская область — 4,5%.
В сравнении с октябрем 2023 года цены на продукты и услуги из фиксированного набора в Татарстане выросли на 0,3%.
Напомним, что за девять месяцев стоимость потребительской корзины росла на 3,7%.
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