За 9 месяцев потребительская корзина в Татарстане подорожала на 3,7%

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Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане выросла на 3,7% за девять месяцев 2023 года. На конец сентября она стоила 18 299,37 рубля. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении РТ, подготовленном Татарстанстатом.

По отношению к августу потребительская корзина подорожала на 0,2%.

Стоит отметить, что сумма оказалась ниже общероссийских значений в сентябре (21 073,87 рубля) и средних показателей по Приволжскому федеральному округу (18 852,41).

Если оценивать стоимость набора по регионам ПФО, то Татарстан занимает пятое место по этому показателю. Дешевле всего потребительская корзина в сентябре стоила в Мордовии — 18 083,72 рубля, а дороже всего — в Пермском крае — 18 852,41 рубля.