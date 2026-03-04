Стоимость первого этапа этнопарка в Адмиралтейской слободе Казани составит 4 млрд рублей

Финансирование первого этапа строительства этнопарка народов Татарстана «Бистә» в Адмиралтейской слободе Казани оценивается примерно в 4 млрд рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев.

«Полтора года мы занимались этой концепцией. Сейчас все решения приняты, начнется работа. Первые результаты появятся, я думаю, года через три, не раньше. А вообще рассчитываю лет на десять, чтобы полностью всю зону освоить», – поделился Григорьев.

По его словам, речь идет не только о бюджетных вложениях, но и о коммерческих инвестициях. С потенциальными инвесторами уже проведены переговоры, идея их заинтересовала. Планируется подготовить отдельные лоты, чтобы бизнес мог участвовать в создании объектов.

Григорьев добавил, что первые результаты казанцы смогут увидеть в течение примерно трех лет, а полностью проект удастся реализовать только через 10 лет.

Площадь самого парка составит почти 16 гектаров – 15,4 гектара, значительная часть из которых отведена под парковую зону.

