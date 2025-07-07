Стоимость обучения в вузах России увеличилась на 12%

Стоимость обучения в российских вузах в 2025 году выросла на 12% по сравнению с прошлым, 2024 годом. Об этом рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ, сославшись на данные предварительного мониторинга, передает «Интерфакс».

«<...> средний рост стоимости обучения в 2025 году по сравнению с 2024 годом составил 12%, в том числе по Москве – 15,7%, Санкт-Петербургу – 11,1%, по остальным регионам – 11,3%», – пояснили в ведомстве.

При этом в министерстве обратили внимание на то, что в 2025-м уровень годовой платы за обучение по программам бакалавриата в среднем по стране не превышает 2,4 среднемесячной зарплаты по региону.

В пресс-службе Минобрнауки также заявили, что в РФ достигнут высокий уровень доступности высшего образования. Число бюджетных мест в 2025 году по сравнению с 2020-м увеличилось более чем на 77 тыс. – с 541 741 до 619 610. Региональным вузам, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, на новый учебный год выделено 428 тыс. бюджетных мест – 73% от их общего количества.

В результате свыше 60% выпускников одиннадцатых классов обеспечены возможностью поступления по очной форме обучения на бюджетной основе, добавили в министерстве.