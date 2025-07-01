Вузы Татарстана получили более 23 тыс. бюджетных мест

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Вузам Татарстана в этом году для приема на бюджетную форму обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры выделено более 23,1 тыс. мест. В том числе 413 мест получили негосударственные вузы. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«По отношению к этому году рост объема бюджетных мест составил более 4,5%», – рассказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что около 60% от выделенных бюджетных мест приходится на три крупных вуза: Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет и Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева – КАИ.

«Самое большое количество бюджетных мест выделено на инженерно-технические направления подготовки и педагогику», – уточнил он.

В частности, это такие группы специальностей, как образование и педагогические науки, информатика и вычислительная техника, электро- и теплоэнергетика, химические технологии, машиностроение и другие.

«Такое распределение по направлениям подготовки в целом идентично с прошлым учебным годом», – резюмировал министр.

Прием абитуриентов на 2025-2026 учебный год ведут 45 вузов Татарстана и их филиалы, в том числе 28 государственных высших учебных заведений.