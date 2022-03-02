Стоимость нефти Brent превысила 114 долларов за баррель

Мировые цены на черное золото подскочили на 8-9%. Стоимость нефти Brent поднялась выше 114 долларов за баррель — впервые с 26 июня 2014-го, свидетельствуют данные торгов.

Так, на 22.57 по московскому времени майские фьючерсы на североморскую нефть достигли 114,52 доллара за баррель (+9,1%), апрельские фьючерсы на марку WTI — 111,95 доллара (+8,28%).

Утром сообщалось, что мировые цены на черное золото подскочили на 5%. Как передавало РИА Новости, удорожанию способствуют опасения по поводу срывов поставок нефти из-за санкций против РФ и ухода энергетических компаний из страны.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать антироссийские санкции.