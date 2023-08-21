Стоимость квадратного метра жилья в сельской местности РТ повысится до 62 тыс. рублей

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В Татарстане утверждена новая цена квадратного метра жилья в сельской местности для расчета субсидий в бюджеты муниципалитетов. Стоимость квадрата увеличилась на 8 тыс. рублей — с 54 тыс. в 2023 году до 62 — на 2024-й. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Субсидии районам выделяются на исполнение обязательств по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого по договору найма.

«Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях в Республике Татарстан для расчета размера субсидий на 2024 год бюджетам муниципальных образований районов РТ на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных районов <...> в размере 62 тыс. рублей», — отмечается в документе.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане вырастет стоимость квадратного метра жилья в сельской местности для расчета размера социальных выплат на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан России. В этом случае его цена составит 31,8 тыс. рублей.