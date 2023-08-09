Квадратный метр жилья в селах Татарстана в 2024 году вырастет до 31,8 тыс. рублей

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Стоимость одного квадратного метра жилья на сельских территориях в Татарстане в следующем году составит 31,8 тыс. рублей. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров РТ опубликован на портале «Официальный Татарстан».

«Утвердить на 2024 год стоимость одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальных выплат на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан России, проживающих на сельских территориях в Татарстане», – говорится в документе.

Проект постановления подготовлен для проведения мероприятий по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Прогнозный индекс-дефлятор Минэкономразвития России на 2024 год по инвестициям в основной капитал оценивается в 105,3%. Стоимость квадратного метра жилья по сравнению с 2023 годом вырастет согласно этому показателю.

В документе отмечается, что принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных средств из бюджета республики.